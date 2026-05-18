Горячую воду начнут возвращать в дома новокузнечан с завтрашнего дня

Глава Новокузнецка Денис Ильин ответил на просьбы горожан вернуть отопление из-за похолодания.

По словам мэра, технически это сделать невозможно: систему уже успели осушить для плановых гидравлических испытаний. Специалисты проверили 887 километров сетей и обнаружили 223 повреждения. Пока удалось устранить только 86 из них, и часть оставшихся прорывов довольно серьезные.

Сейчас главная задача энергетиков - вернуть в дома горячую воду. Заполнение систем начнется уже завтра, но процесс будет постепенным. Сначала вода должна пройти по магистралям, а затем управляющие компании должны настроить оборудование внутри самих домов.

Денис Ильин отметил, что все силы брошены на восстановление водоснабжения, так как запуск тепла при нынешнем состоянии сетей просто неосуществим.

