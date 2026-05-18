Почти 500 кузбасских семей получили пособия за принятие детей на воспитание

С начала 2026 года единовременное пособие при передаче ребенка в семью получили 492 семьи Кузбасса. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Соцфонда по Кузбассу.

Общая сумма выплат составила 21,3 миллиона рублей.

Эта мера поддержки полагается усыновителям, опекунам и приемным родителям. Стандартный размер выплаты после февральской индексации составляет 36 985 рублей. Однако если в семью принимают ребенка с инвалидностью, ребенка старше семи лет или сразу нескольких братьев и сестер, сумма возрастает до 282 599 рублей на каждого.

Управляющий региональным отделением СФР Людмила Бабичук пояснила, что оформить выплату можно через Госуслуги, МФЦ или в клиентской службе фонда. Из документов чаще всего требуется только копия решения суда об усыновлении, остальное специалисты найдут сами. Главное - подать заявление в течение полугода после вступления в силу документов об опеке или усыновлении. Деньги приходят на счет в течение пяти рабочих дней после одобрения заявки.

Ранее мы писали, что в Кузбассе вновь запустят отопление из-за похолодания, а еще за неделю управляющие компании Кузбасса оштрафованы на 1,8 млн рублей.