Инфляция в Кузбассе в апреле ускорилась до 5,62%

Годовая инфляция в Кузбассе по итогам апреля составила 5,62%, что выше среднего показателя по стране (5,58%). Об этом свидетельствуют данные Кемеровостата.

Так, за год в регионе заметнее всего выросли цены на услуги и некоторые продукты. Рекордсменами стали билеты в трамваях и троллейбусах (+20,6%), почтовые услуги (+20%) и посещение бань, подорожавшее сразу на 28%.

В продуктовых корзинах сильнее всего «прибавили» алкоголь (пиво - на 17%, водка - на 15%) и яйца (на 11,5%). Также на 12% подорожал бензин.

Однако есть и позиции, которые стали доступнее. Резко упали в цене овощи: картофель подешевел на 41%, капуста - на 38%, а репчатый лук - на 36%. Также снизилась стоимость риса и некоторых других круп.

