В Кузбассе разработали технологию восстановления лесов с эффективностью 99%

Ученые Кемеровского государственного университета получили патент на инновационный метод выращивания хвойных деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Теперь сосны будут растить в гидропонных вертикальных теплицах. Технология позволяет круглогодично производить до трех миллионов саженцев в год, используя втрое меньше площади, чем обычно. Результаты впечатляют: всхожесть семян достигает почти 100%, а приживаемость молодых деревьев - 95%.

Разработка направлена на решение острой для региона проблемы - рекультивации земель после добычи угля. Угольщики уже начали применять новинку на практике. Более того, ученые придумали, как использовать для полива очищенные сточные воды предприятий, создавая экологичный замкнутый цикл.

Кузбасские саженцы уже востребованы не только в нашем регионе: в апреле полмиллиона сеянцев отправились восстанавливать леса в Омскую и Курганскую области.

