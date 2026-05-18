Каждый третий клещ в Новокузнецке оказался переносчиком опасных инфекций

Фото: архив КП. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

38% клещей, снятых с жителей Новокузнецка, являются переносчиками опасных инфекций. Об этом сообщает РИА «Кузбасс» со ссылкой главного специалиста-эксперта территориального отдела управления Роспотребнадзора Елену Куприяшкину.

На сегодняшний день в больницы с жалобами на укусы клещей обратились 930 горожан. Было исследовано 922 опасных паразита, больше трети из них оказались заражены.

«В 23 особях обнаружен клещевой энцефалит, в 250 – клещевой боррелиоз, в 33 – клещевой анаплазмоз и в 46 – эрлихиоз», – отметила специалист.

Напомним, что за последнюю неделю от клещей пострадали более 3 тысяч кузбассовцев, а с начала сезона число обратившихся в больницы превысило 5,5 тысяч.

Ранее мы писали, что в Кузбассе конфликт собачницы с жителями закончился разборками в полиции.