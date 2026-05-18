В Кузбассе стартовал финальный этап обучающей программы «СВОи Герои. КуZбасс»

Фото: соцсети Ильи Середюка.

В регионе начался завершающий, четвертый модуль кадровой программы «СВОи Герои. КуZбасс». Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

На этот раз ветеранов обучают современным технологиям управления: от использования искусственного интеллекта в работе чиновника до тонкостей работы с персоналом и инвестпроектами. Программа построена на живом общении - лекции читают действующие министры, промышленники и руководители ведомств.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк лично встретился с участниками. Он показал им свой кабинет и откровенно рассказал о том, как принимаются сложные, порой непопулярные решения, когда приходится выходить за рамки регламентов ради пользы жителей.

Обучение носит прикладной характер: ветераны посетят госучреждения, чтобы увидеть работу власти изнутри и подготовиться к карьере в органах управления регионом.

