Дорожники Кемерова уже обновили 25 тысяч квадратных метров полотна

В Кемерове в самом разгаре классический ямочный ремонт. Об этом сообщили в администрации города.

Из запланированных 52 тысяч квадратных метров дорожники уже подготовили 31 тысячу, а свежий асфальт уложили на площади в 25 тысяч «квадратов».

В приоритете у служб - главные магистрали и маршруты, по которым ходит общественный транспорт. В минувшие выходные техника работала на улицах Баумана, Мичурина и Свободы. Ранее ямы заделали на Терешковой, Тухачевского, Притомском проспекте и других ключевых участках.

График работ постоянно подстраивают под погоду. Кроме того, специалисты ежедневно объезжают город: если обнаруживается новая выбоина, ее тут же вносят в список и передают подрядчикам для оперативного устранения.

Ранее мы писали, что инфляция в Кузбассе в апреле ускорилась до 5,62%, а еще в Кузбассе завершили расследование дела о «мертвых» закупках на 1,4 млн рублей.