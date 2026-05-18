В Кузбассе водитель без удостоверения попал в поле зрения ГАИ

Сотрудники Госавтоинспекции Топкинского муниципального округа остановили автомобиль «Нива Шевроле» для проверки документов в поселке Шишино. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса.

Выяснилось, что водитель никогда не получал водительское удостоверение и, соответственно, не имел права управлять транспортным средством.

На нарушителя составили протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ, которая предусматривает штраф до 15 тысяч рублей за управление автомобилем без прав. Саму «Ниву» задержали и отправили на специализированную стоянку.

