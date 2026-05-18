В Кузбассе мужчина надругался над внучатыми племянницами

Фото: архив КП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Прокопьевска осужден за совершение действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних родственниц. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Мужчина надругался над своими внучатыми племянницами 2014 и 2016 года рождения. Установлено, что он домогался девочек периодически в течение трех лет - с 2021 года по 2024 год. Преступления всегда совершал в состоянии алкогольного опьянения.

Суд отправил прокопчанина в колонию строгого режима на 15 лет, а также на 10 лет запретил работать с несовершеннолетними. Кроме того, в пользу каждой из пострадавших была взыскана компенсация морального вреда в размере 300 000 рублей.

Ранее мы писали, что в Кузбассе конфликт собачницы с жителями закончился разборками в полиции, а также губернатор поручил главам территорий обеспечить безопасность в школах в день проведения «Последнего звонка».