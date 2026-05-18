Хороводы, «Колба-фест» и русские традиции: в Кемерове прошла «Ночь музеев-2026»

Фото: администрация Кемерова.

В Кемерове всероссийскую акцию «Ночь музеев-2026» отметили с размахом: на территории музея-заповедника «Красная Горка» развернулись сразу два крупных события - фестиваль русской культуры «Светла Русь» и традиционный «Колба-фест». Об этом сообщили в администрации города.

Праздник превратил историческую площадку города в центр народных традиций и гостеприимства. Фестиваль «Светла Русь», организованный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, объединил более 400 участников из разных городов Кузбасса. Программа получилась насыщенной: пока специалисты обсуждали вопросы сохранения культуры на научной конференции, гости участвовали в мастер-классах, водили хороводы и состязались в «Молодецких забавах». Одним из самых ярких моментов стал конкурс на самую длинную косу.

Параллельно работали площадки «Колба-феста». У входа посетителей встречали Матрешки, а на самой территории открылась ярмарка изделий из бересты и ручных сувениров. Гости соревновались в исполнении частушек, играли в подвижные игры и угощались фирменным чаем с пирогами. Весь вечер на набережной звучала живая фольклорная музыка, а для любителей спокойного отдыха в здании музея работал ретрокинозал.

