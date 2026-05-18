Роспотребнадзор проверит все детские лагеря в Кузбассе

Фото: Роспотребнадзор Кузбасса.

В Кузбассе проверят все оздоровительные лагеря для детей перед началом летнего сезона. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Всего этим летом в регионе будут работать 825 лагерей, в том числе 59 загородных. В них отдохнут более 90 тыс. детей и подростков.

Сейчас все организации проходят проверки. Специалисты Роспотребнадзора берут пробы питьевой воды, замеряют искусственную освещенность, исследуют воздух закрытых помещений. Также ведомство контролирует наличие у работников пищеблоков необходимых медосмотров и проведение акарицидных мероприятий на территории лагерей.

