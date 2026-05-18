НовостиПроисшествия18 мая 2026 11:34

Доверчивый автомобилист из Кузбасса лишился 1,8 млн рублей

В Юрге местный житель хотел купить автомобиль, но потерял огромную сумму денег
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

В Юрге 53-летний мужчина хотел купить автомобиль через интернет, но лишился около 1,8 млн рублей. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Горожанин решил приобрести «Мерседес-Бенц Вито» и вышел в соцсетях на компанию, которая занимается продажей таких автомобилей из-за границы. Вскоре с юргинцем связался менеджер и убедил перевести за доставку машины часть денег. После этого «менеджер» пропал.

Пострадавший нашел в Интернете официальный сайт компании, позвонил туда и выяснил, что никакого заказа на его имя не оформлялось.

Сейчас сотрудники полиции ищут подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

