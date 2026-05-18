Житель Кемерова может на 20 лет лишиться свободы за «подработку»

В Кемерове задержали 45-летнего мужчину с крупной партией наркотика. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В сумке у горожанина полицейские обнаружили пакет, в котором хранилось более 120 граммов запрещенного вещества.

Оказалось, что мужчина работал курьером-закладчиком интернет-магазина по продаже наркотиков. Он забрал партию зелья и планировал сбыть ее через сеть тайников, однако не успел. На наркокурьера завели уголовное дело, он может лишиться свободы на 20 лет.

