В Кузбассе пьяный мужчина пытался пробраться в чужой дом

Фото: архив КП. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Топках задержали нарушителя, который пытался ночью пробраться в чужой дом. Об инциденте рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

ЧП произошло на улице Школьной. Мужчина стучал в запертую дверь и требовал открыть. На требования хозяев прекратить буянить не реагировал. Жителям пришлось обратиться за помощью к правоохранителям.

Прибывшие росгвардейцы задержали 44-летнего кемееровчанина с признаками сильного алкогольного опьянения. Объяснить свой поступок он не смог.

Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам органов внутренних дел.

Ранее мы писали, что губернатор поручил главам территорий обеспечить безопасность в школах в день проведения «Последнего звонка», а также более 20% кузбассовцев заражаются клещевым энцефалитом на садовых участках.