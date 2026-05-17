Погода в Кузбассе 19 мая 2026 года: заморозки и мокрый снег

Во вторник, 19 мая, в Кузбассе будет прохладно и дождливо. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Влияние на погоду в нашем регионе оказывает мощный циклон, поставляя холодную воздушную арктическую массу. Во вторник Кузбасс будет находиться в центре циклона, а потому нас ждут осадки в виде дождя и мокрого снега. Возможны туманы.

Температура воздуха ночью составит 0... -5 градусов, днем +11…+16 градусов. Ветер будет северо-западный, ночью 2-7 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

Погода в Кемерове 19 мая 2026 года

Во вторник, 19 мая 2026 года, температура воздуха ночью составит 0…-2 градуса, днем +11 ...+13 градусов. Ветер северо-западный, ночью 2-7 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду. Ночью преимущественно без осадков, днем возможен небольшой дождь.

