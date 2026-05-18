НовостиОбщество18 мая 2026 13:30

Жителям Кемерова рассказали, как сэкономить на поездках в электричке

Сейчас действует акция на покупку абонементов на пригородные электропоезда
Анастасия СЕРГЕЕВА
Кемеровчане могут экономить на поездках в городской электричке. Об этом сообщили в администрации города.

Акция действует по всей области на покупку месячных абонементов на пригородные электропоезда. Скидка будет предоставляться с 18 мая до 30 июня включительно.

Так, на все абонементы «Ежедневно» скидка составит 25%, а на абонемент «Рабочего дня» для пассажиров электрички Кемерово — Притомье — Барзас – 35%.

Ранее мы писали, что губернатор поручил главам территорий обеспечить безопасность в школах в день проведения «Последнего звонка», а также более 20% кузбассовцев заражаются клещевым энцефалитом на садовых участках.