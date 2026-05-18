В Кемерове срок действия старых единых проездных истечет 31 мая

Фото: Александр Чаринцев | Газета «Кемерово».

Единые социальные проездные билеты старого образца действительны до 31 мая. Об этом жителям Кемерова напомнили в мэрии.

Социальные проездные билеты на 2026–2027 годы уже получили 39,8 тысяч человек. Для тех, кто этого еще не сделал, стоит поторопиться. Документы выдают в районных отделах социальных выплат и льгот. Чтобы получить новый проездной, необходимо предоставить оригиналы паспорта и документов, подтверждающих право на льготы.

Новые единые социальные проездные билеты трех цветов — в зависимости от категории льготника. Напомним, что мера поддержки предназначена для участников ВОВ, ветеранов боевых действий, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, ветеранов труда, инвалидов, многодетных матерей и других федеральных и региональных льготников.

