Кузбассовец, отказавшийся от освидетельствования, пойдет под суд за пьяную езду

Фото: Госавтоинспекция Кузбасса.

В Междуреченске инспекторы ГАИ поймали водителя, который повторно сел за руль мотоцикла в состоянии опьянения. Теперь мужчине грозит уголовное дело. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса.

В единый день профилактики нарушений ПДД сотрудники обратили внимание на мотоциклиста, который ехал без мотошлема. После непродолжительного преследования транспортное средство было остановлено. Выяснилось, что у водителя не было прав.

Во время разговора полицейские почувствовали от мужчины сильный запах алкоголя. Однако от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, как на месте, так и в медучреждении, водитель отказался.

На нарушителя составили несколько административных протоколов: за управление мотоциклом без шлема, за нарушение правил пользования внешними световыми приборами, за нарушение правил маневрирования, а также за езду без прав. Мотоцикл отправили на спецстоянку. Кроме того, стало известно, что ранее водитель уже привлекался к ответственности за управление ТС в состоянии опьянения. Поэтому в этот раз его действия будут квалифицированы по уголовной статье.

Ранее мы писали, что инфляция в Кузбассе в апреле ускорилась до 5,62%, а еще в Кузбассе завершили расследование дела о «мертвых» закупках на 1,4 млн рублей.