Главный токсиколог Кузбасса развеял мифы и рассказал о рисках хантавируса

Главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов прокомментировал ситуацию с хантавирусом, призывая к спокойствию, но не к беспечности.

Эксперт объяснил, что хантавирус, существующий десятки лет и живущий в грызунах, передается человеку при вдыхании пыли с частицами высохшей мочи или помета, а не воздушно-капельным путем, как грипп. Вирус имеет две основные формы: геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС), при которой почки перестают фильтровать кровь, и хантавирусный легочный синдром (ХЛС).

Последняя форма, наблюдаемая на круизном лайнере MV Hondius, отличается более высокой смертностью (до 40-50%) и характеризуется острой дыхательной недостаточностью и кардиогенным шоком. Случай на лайнере, где вирус штамма «Андес» передавался от человека к человеку, является редким исключением.

Несмотря на мировую обеспокоенность, ВОЗ и ECDC оценивают риск новой пандемии как низкий. Основная угроза для жителей Кузбасса исходит не от внешних случаев, а от контактов с грызунами на дачах, в погребах и сараях.

Для профилактики заражения специалист рекомендует избегать сухой уборки, работать во влажной среде, используя средства индивидуальной защиты (маску, очки, перчатки). При обнаружении грызунов или их выделений следует заливать их антисептиком перед утилизацией. Продукты с признаками порчи грызунами нужно выбрасывать.

В случае подозрения на ГЛПС, симптомы которой схожи с тяжелым гриппом (высокая температура, озноб, головная боль, боль в пояснице), необходимо сразу сообщить врачу о возможном контакте с грызунами. Это поможет ускорить диагностику и сохранить здоровье почек.

