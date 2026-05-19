В Кузбассе свекла и сахар подорожали, перец и огурцы подешевели

Потребительские цены в Кузбассе в апреле 2026 года выросли на 0,4%, а с начала года - на 3,2%. Такие данные приводит Кемеровостат.

Наибольший рост среди продовольственных товаров за месяц показали свекла и сахар (почти на 7%), а также морковь (на 6%). При этом наблюдалось и удешевление: сладкий перец стал дешевле на 16,5%, а свежие огурцы - почти на 10%.

В сегменте непродовольственных товаров зафиксирован рост на 0,3% за месяц (с начала года - на 1,9%). Среди подорожавших позиций активированный уголь (+6%) и краска для волос (+5%). Тушь и помада, напротив, стали дешевле на 6% и 7% соответственно.

Услуги за месяц подорожали на 0,7%, а с начала года - на 4,7%. Наиболее заметный рост отмечен в стоимости проезда в купейном вагоне фирменного поезда (+13%) и путевок в Турцию (+9%). Отдых в Китае, напротив, подешевел на 27%.

Ранее мы писали, что инфляция в Кузбассе в апреле ускорилась до 5,62%