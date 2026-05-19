В Кузбассе ликвидировали экспертный совет по импортозамещению

В Кузбассе принято решение о ликвидации экспертного совета по импортозамещению, который был создан в 2016 году по инициативе тогдашнего губернатора Амана Тулеева. Об этом говорится в постановлении, подписанном действующим губернатором Ильей Середюком 18 мая.

Вместо упраздненного органа будет создан новый - экспертный совет по промышленности. Его председателем станет сам Илья Середюк. В состав нового совета войдут региональные министры и другие представители власти.

Этот постоянно действующий совещательный и координационный орган будет заниматься вопросами реализации государственной промышленной политики. Основными задачами нового совета станут развитие промышленного комплекса Кузбасса, достижение технологического лидерства и повышение конкурентоспособности региональной промышленности.

