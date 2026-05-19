Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
+7°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 мая 2026 2:10

В Кузбассе ликвидировали экспертный совет по импортозамещению

Совет по импортозамещению, созданный Тулеевым, упразднили в Кузбассе
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе принято решение о ликвидации экспертного совета по импортозамещению, который был создан в 2016 году по инициативе тогдашнего губернатора Амана Тулеева. Об этом говорится в постановлении, подписанном действующим губернатором Ильей Середюком 18 мая.

Вместо упраздненного органа будет создан новый - экспертный совет по промышленности. Его председателем станет сам Илья Середюк. В состав нового совета войдут региональные министры и другие представители власти.

Этот постоянно действующий совещательный и координационный орган будет заниматься вопросами реализации государственной промышленной политики. Основными задачами нового совета станут развитие промышленного комплекса Кузбасса, достижение технологического лидерства и повышение конкурентоспособности региональной промышленности.

Ранее мы писали, что инфляция в Кузбассе в апреле ускорилась до 5,62%, а еще в Кузбассе завершили расследование дела о «мертвых» закупках на 1,4 млн рублей.