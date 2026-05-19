В Кузбассе судят женщину за истязание сына за «непослушание»

В Мысках перед судом предстанет местная жительница, которую обвиняют в жестоком обращении с маленьким сыном. Об этом сообщили в следкоме Кузбасса.

Как установило следствие, с августа 2025-го по апрель 2026 года женщина систематически била ребенка, наказывая его даже за малейшее непослушание.

О том, что происходит дома, мальчик решился рассказать бабушке. Женщина не стала медлить и обратилась в правоохранительные органы. Сейчас ребенка изъяли из семьи, он находится в безопасности под опекой социального учреждения.

Сама обвиняемая полностью признала свою вину и сотрудничала со следователями. Уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию, сопряженном с жестоким обращением, уже направлено в суд. Жительнице Мысков грозит до трех лет лишения свободы.

