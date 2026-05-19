Кузбассовец заставил управляющую компанию восстановить подъезд после пожара

В Полысаеве управляющая организация приступила к ремонту подъезда в доме №8 по улице Жукова только после вмешательства надзорных органов. Об этом сообщили в Госжилинспекции Кузбасса.

Ранее один из жильцов пожаловался в ГЖИ на то, что компания игнорирует последствия случившегося в доме пожара. Инспекторы выставили коммунальщикам официальное предостережение: по закону они обязаны содержать общее имущество в порядке, включая восстановление отделки стен.

После этого работа закипела. На сегодняшний день ремонтные бригады уже практически завершили восстановление отделочного слоя в подъезде.

