Автоледи без прав устроила ДТП с пострадавшими в Кемерове

Фото: Госавтоинспекция Кузбасса.

В Кемерове на улице Юрия Двужильного произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса.

Авария случилась вчера около 16.20. По предварительной информации, 48-летняя водитель автомобиля Honda Civic, двигаясь со стороны проспекта Молодежного, при перестроении из правой полосы не убедилась в безопасности маневра. В результате автомобиль столкнулся с Hyundai Solaris, ехавшим по левой полосе. От удара Honda отбросило на опору освещения.

Водитель Honda и ее 54-летний пассажир были доставлены в больницу. В ходе проверки документов выяснилось, что женщина не имеет водительского удостоверения.

Кроме того, водитель второго автомобиля оказался не вписан в полис ОСАГО.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы писали, что инфляция в Кузбассе в апреле ускорилась до 5,62%, а еще в Кузбассе завершили расследование дела о «мертвых» закупках на 1,4 млн рублей.