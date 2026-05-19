Губернатор Кузбасса рассказал об истории спасения девочки с больным сердцем

Фото: соцсети Ильи Середюка.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк поздравил россиян с Днем детского сердца, рассказав трогательную историю 16-летней Виктории из региона.

Благодаря мастерству врачей, девушка смогла преодолеть тяжелый врожденный диагноз - дилатационную кардиомиопатию.

11 лет Виктория и ее родители боролись с болезнью. Консервативное лечение лишь замедляло развитие недуга, но не давало возможности жить полной жизнью. Переломный момент наступил в 2021 году, когда врачи Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний провели уникальную операцию. Детский сердечно-сосудистый хирург Иван Халивопуло выполнил пластику митрального клапана в условиях искусственного кровообращения. Кардиологи Александра Румянцева и Людмила Игишева сопровождали девочку на всем пути к выздоровлению.

Сегодня Виктория абсолютно здорова. Она занимается фигурным катанием, ставит рекорды на питбайке и больше не нуждается в лекарствах.

Ранее мы писали, что в Кузбассе свекла и сахар подорожали, перец и огурцы подешевели, а еще главный токсиколог Кузбасса развеял мифы и рассказал о рисках хантавируса.