В онкоцентре Новокузнецка создали «островок спокойствия» для тяжелобольных детей

В Кузбасской детской клинической больнице имени профессора Ю.Е. Малаховского в Новокузнецке появилось особенное место для детей, находящихся на длительном лечении. Об этом сообщили в региональном минздраве.

В отделении детской онкологии и гематологии на базе госпитальной школы «УчимЗнаем - Кузбасс» открыли современную сенсорную комнату. Это уютное пространство с мягкими пуфами, книгами, тактильными игрушками и успокаивающим освещением.

Главная задача проекта - помочь маленьким пациентам справиться с тревогой и стрессом от бесконечных медицинских процедур. По словам медиков, в такой обстановке ребенок может хотя бы на время забыть о болезни, почувствовать себя в безопасности и восстановить силы.

Проект реализовал новосибирский благотворительный фонд «Завтра будет» при поддержке Сбера. Работа над созданием дизайна и оснащением комнаты длилась несколько месяцев. Как отметили в фонде, такие инициативы помогают сделать больничную среду более «дружелюбной» и менее пугающей для детей.

