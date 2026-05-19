В Кузбассе руководителя ансамбля осудили за присвоение денег родителей

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Белове вынесен обвинительный приговор 26-летней местной жительнице, руководившей детским ансамблем эстрадного танца. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Женщина признана виновной в присвоении более 610 тысяч рублей, собранных родителями на поездку детей в Казань для участия в танцевальном конкурсе.

Как установил Беловский городской суд, в ноябре 2024 года руководитель объявила о сборе средств. Родители передали ей необходимую сумму, однако женщина потратила деньги на личные нужды. Позже, не имея возможности организовать поездку в столицу Татарстана, она предложила родителям другой вариант - поездку в Новокузнецк, на что они согласились.

Подсудимая полностью признала свою вину и возместила причиненный ущерб. Учитывая эти обстоятельства, суд назначил ей три года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Приговор вступил в законную силу.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса рассказал об истории спасения девочки с больным сердцем, а еще главный токсиколог Кузбасса развеял мифы и рассказал о рисках хантавируса.