Суд в Кузбассе обязал МВД выплатить компенсацию бывшему полицейскому

Мысковский городской суд встал на сторону бывшего сотрудника полиции, который требовал взыскать с МВД компенсацию расходов на перевозку личного имущества после службы на Крайнем Севере. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Истец, уволившийся по выслуге лет и переехавший в Мыски, заявлял о недоплате установленной законом денежной компенсации. Суд признал требования бывшего полицейского обоснованными. В его пользу взыскано 72 000 рублей недоплаченной компенсации за перевозку. Также суд обязал МВД выплатить 7 764,17 рублей в качестве процентов за просрочку выплаты и 1 000 рублей за компенсацию морального вреда.

Однако суд не удовлетворил требование истца о взыскании всей суммы процентов, так как расчет истца не учитывал установленный ведомственным приказом срок выплаты компенсации. Сумма компенсации морального вреда также была уменьшена.

На момент публикации решение суда еще не вступило в законную силу.

