В Кузбассе не будут забирать землю и автомобили у многодетных должников

Росреестр Кузбасса напомнил, что теперь нельзя обратить взыскание на земельный участок и единственный автомобиль многодетной семьи. Эти нормы касаются и процедур банкротства.

Закон расширил перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание. К нему относятся земельный участок, предоставленный бесплатно многодетной семье как мера социальной поддержки, или доля в праве общей собственности на него; транспортное средство, которое является единственным у многодетной семьи.

Данная защита не распространяется на земельные участки, которые являются предметом ипотеки.

Начальник отдела Управления Росреестра по Кузбассу Елена Мостовщикова подчеркнула, что принятые изменения направлены на дополнительную защиту многодетных семей, гарантируя, что имущество, необходимое для быта и воспитания детей, не будет реализовано в ходе банкротства.

