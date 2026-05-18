Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
+8°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 мая 2026 16:32

В Киселевске состоялась предзащита проекта в рамках конкурса Минстроя

Киселевск примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
Яков КРЫМСКИЙ
Проектировщики презентовали проект обновления парка у Храма иконы Божьей Матери «Скоропослушницы».

Проектировщики презентовали проект обновления парка у Храма иконы Божьей Матери «Скоропослушницы».

Город Киселевск примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2026. Инициатива реализуется при поддержке Фонда Мельниченко и СУЭК Кузбасс.

На данном этапе подготовки заявки состоялась предзащита концепции благоустройства общественной территории. В актовом зале администрации Киселевска, где присутствовали жители и представители муниципалитета, проектировщики презентовали проект обновления значимого городского пространства — парка у Храма иконы Божьей Матери «Скоропослушницы», получившего рабочее название «Роза ветров».

У присутствующих была возможность задать архитекторам уточняющие вопросы по видеосвязи. Их интересовали внедрение системы видеонаблюдения для обеспечения безопасности большой территории, размещение освещения и необходимого количества урн, возможность эксплуатации техники для очистки парка от снега в зимнее время, а также опция сделать часть объектов модульными с сезонной разборкой. Проектировщики дали развернутые ответы и заверили, что учтут все полученные рекомендации жителей: предложения будут доработаны перед отправкой финальной версии проекта.

Киселевск примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Киселевск примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Следует напомнить, что проектируемая территория расположена в районе Красного Камня на востоке города. Развитие комфортной городской среды и благоустройство парков — приоритеты городской политики, поэтому обновление территории у храма имеет стратегическое значение.

Ранее, в рамках установочных семинаров и встреч с жителями, команда разработчиков собирала и обобщала предложения горожан, анализировала существующие проблемы территории и на их основе формировала концепцию с продуманным функциональным наполнением. По результатам опроса ключевым запросом стало четкое зонирование пространства — это нашло отражение в планировочных решениях.

В случае победы в конкурсе в Киселевске появится современный парк с несколькими зонами: спортивной и детской площадками, местом для тихого отдыха, площадками для ярмарок и мероприятий, отдельной территорией для выгула и тренировки собак, фотозонами и арт объектами, отсылающими к истории города. Концепция предусматривает детские площадки для разных возрастных групп и спортзону, оснащённую теннисными столами и тренажерами. Одно из мест для тихого отдыха разместится на берегу реки и будет оборудовано столиками и беседками. Место для ярмарочной торговли получит шесть торговых павильонов, а событийная площадь сможет вместить более 1 000 человек. Все объекты и малые архитектурные формы будут стилистически выверены и ориентированы на удобство жителей.

Реализация проекта повысит качество городской среды, создаст комфортное и современное общественное пространство, востребованное жителями разных возрастов, и усилит социальную и культурную активность в городе.