В Кемерове появится пешеходный тротуар вдоль улицы Ногинской

В Кемерове начались работы по созданию пешеходного тротуара в Рудничном районе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Пешеходную тропинку проложат на участке от Ногинской, 8 до улицы Цимлянской. Сейчас подрядчик выполняет земляные работы.

Новый тротуар – один из 14-ти объектов, которые будут благоустроены в этом году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Пространства для обновления на 2027 год еще не определены. Проголосовать за них может любой кемеровчанин на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru либо с помощью волонтеров.

