«Ночь музеев» в Кузбассе впервые прошла на угольном разрезе

Участниками акции «Ночь музеев» на угольном разрезе стали туристы из Кузбасса, Новосибирской и Томской областей.

Угольная компания «Кузбассразрезуголь» впервые присоединилась к Всероссийской акции «Ночь музеев» и провела для гостей дневные и вечерние промышленные экскурсии.

Промышленные туристы побывали в Музее угля и трудовой славы, музее карьерной техники, а также увидели панораму действующего разреза со смотровой площадки и встретили закат с видом на открытые горные работы.

Фото: УК «Кузбассразрезуголь».

Фото: УК «Кузбассразрезуголь».

«Кузбассразрезуголь» развивает промышленный туризм на протяжении пяти лет. Все это время ежегодно растет интерес к нашим маршрутам и турпоток. Мы, в свою очередь, стараемся сделать наши экскурсии интереснее и доступнее — наполняем их новыми локациями, интерактивными форматами, а благодаря акции «Ночь музеев» впервые приняли туристов и в выходной день», — отметила директор по связям с общественностью и коммуникациям УК «Кузбассразрезуголь» Мария Пименова.

Участниками акции «Ночь музеев» на угольном разрезе стали туристы из Кузбасса, Новосибирской и Томской областей.

Почетным гостем промышленного маршрута стала министр туризма Кузбасса Елена Латышенко.

«Кузбассразрезуголь» является одним из лидеров в развитии промышленного туризма. Чтобы привлечь интерес молодого поколения, конечно, нужно внедрять и такие открытые форматы, когда есть возможность посетить производственные площадки, познакомиться с техникой и технологиями. Актуальность такого формата подтверждает интерес гостей к участию в акции «Ночь музеев», которые выбрали для себя посещение угольного разреза», - отметила глава регионального минтуризма.

Фото: УК «Кузбассразрезуголь».

Ежегодно «Кузбассразрезуголь» принимает более 2000 промышленных туристов. Только в прошлом году предприятия компании посетили гости из более чем 20 регионов России, а также стран Африки, Тайланда, ОАЭ и Беларуси.