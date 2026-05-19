Сквер Молодоженов в Кемерове преображается

Фото: администрация Кемерова.

В Рудничном районе Кемерова продолжаются работы по благоустройству популярной зоны отдыха - сквера Молодоженов. Об этом напомнили в администрации города.

На сегодняшний день специалисты уже выполнили разбивку участков, прокопали пешеходные дорожки и завершают отсыпку щебня, а также монтаж поребриков.

В связи с большим объемом работ на объекте сохранены технологические проезды. Они необходимы для заезда спецтехники, которая будет укладывать финальное гравийно-полимерное покрытие и выполнять асфальтобетонные работы на основной пешеходной дорожке. Параллельно на территории идут земляные работы и восстановление благоустройства с подсыпкой грунта.

Благоустройство сквера проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Напомним, кемеровчане в прошлом году проголосовали за обновление этой территории, расположенной на участке от дома №15 до дома №24 к5 по улице Серебряный бор.

Тем временем продолжается онлайн-голосование за объекты, которые будут благоустроены в 2027 году. Жители города могут отдать свой голос за одну из территорий-претендентов на сайте или с помощью волонтеров.

