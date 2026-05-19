Благодаря новому проекту ВФЛА бег в Новокузнецке станет доступнее

Фото: Виталий Белоусов

Основная задача проекта — вывести легкую атлетику на новый уровень, сделав ее доступной для самых разных людей: она перестанет быть уделом профессионалов и станет комфортной и естественной частью жизни населения — от малышей и молодежи до пенсионеров и семей с детьми.

Экс-капитан сборной России по футболу, участник ультрамарафонов, экстремальных забегов и наставник проекта Алексей Смертин запустит отдельное направление «Бег со смыслом» — серию открытых пробежек, к которым смогут присоединиться все желающие в разных городах России. Он заявил, что поддерживает проект и планирует сделать бег частью повседневной жизни для как можно большего количества людей.

Первые здания уже находятся на этапе строительства, к осени все работы будут завершены. Внутри расположатся раздевалки, душевые, залы для занятий и отдыха, камеры хранения. На прилегающей территории появятся беговые дорожки с прорезиненным покрытием, воркаут-зоны и релакс-зоны, на которых будут проходить тренировки и спортивные мероприятия города.

«Одна из проблем при занятиях бегом — нехватка комфортного пространства для тренировок. В 2025 году мы подступались к этому проекту, делали пилотные шаги. В двух регионах мы подписывали соглашения с местными органами власти для создания бесплатных беговых центров. В нашем понимании, это новое движение, где можно не только тренироваться, но и стать членом бегового сообщества. Теперь мы получаем заявки на создание подобных центров в других регионах нашей страны», — заявил председатель ВФЛА.

Проект по строительству сети беговых центров — часть реализации Стратегии ВФЛА по развитию легкой атлетики до 2036 года. После открытия центров будет проведен анализ востребованности, на основе которого будет принято решение о расширении географии проекта на другие регионы.