У жителя Кузбасса арестовали машину из-за долга перед детьми

В Гурьевске у должника арестовали дорогую иномарку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области — Кузбассу.
Мужчина задолжал своим детям по алиментам более 210 тысяч рублей. Добровольно деньги выплачивать он не хотел.
Приставы узнали, что на кузбассовца зарегистрированы несколько автомобилей и объявили их в розыск. Одну из машин — Hyundai Solaris — удалось найти. Она была арестована.
По предварительным данным, стоимость иномарки составляет в 600 тысяч рублей. Если алиментщик не рассчитается с долгами в положенный срок, автомобиль будет передан на принудительную реализацию.
