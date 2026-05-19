У жителя Кузбасса арестовали машину из-за долга перед детьми

В Гурьевске у должника арестовали дорогую иномарку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области — Кузбассу.

Мужчина задолжал своим детям по алиментам более 210 тысяч рублей. Добровольно деньги выплачивать он не хотел.

Приставы узнали, что на кузбассовца зарегистрированы несколько автомобилей и объявили их в розыск. Одну из машин — Hyundai Solaris — удалось найти. Она была арестована.

По предварительным данным, стоимость иномарки составляет в 600 тысяч рублей. Если алиментщик не рассчитается с долгами в положенный срок, автомобиль будет передан на принудительную реализацию.

