Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Кемерове пассажир иномарки погиб в ДТП с «Газелью». Авария произошла сегодня в 10:30 на улице Волгоградской.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, водитель «Газели» двигался по крайней правой полосе и, не перестроившись в левую полосу, начал разворачиваться. В итоге он врезался в машину «Тойота Камри», которая ехала в попутном направлении.

В результате аварии погиб 56-летний пассажир «Тойоты», водителю иномарки оказана разовая медицинская помощь. Также пострадали водитель и пассажир «Газели» - они доставлены в больницу.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

