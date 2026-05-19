В Кузбассе мотоциклист лишился транспортного средства по решению суда

В Новокузнецке 19-летний парень остался без кроссового мотоцикла «Racer RC 200 GY 8» из-за нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбассе.

Молодой человек уже привлекался по административной статье за отказ от медосвидетельствования, но никаких выводов для себя не сделал. В августе 2025 года мотоциклист вновь попался сотрудникам полиции пьяным за рулем. У парня имелись признаки опьянения, но «дышать в трубочку» он снова отказался. На этот раз новокузнечанин стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление механическим транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Суд назначил мотоциклисту 240 часов обязательных работ, а также конфисковал транспортное средство в собственность государства.

