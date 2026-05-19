В Кузбассе вор сжег украденные деньги, чтобы замести следы

В Юргинском округе поймали 35-летнего вора-неудачника, который похитил выручку из магазина, а потом случайно сжег ее. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Мужчина пробрался в магазин, открыв окно с помощью отвертки. Забрал все деньги из кассы - около 80 000 – и полез обратно. Но... второпях порвал штаны. Вернувшись домой, похититель испугался, что по оставленным следам его найдут, поэтому решил сжечь штаны. Правда, сворованную наличку забыл вытащить из карманов. После этого вор-неудачник поехал в магазин за новыми штанами, где и был задержан сотрудниками уголовного розыска.

На мужчину завели уголовное дело. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

