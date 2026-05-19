Осужденная после пожара в «Зимней вишне» экс-чиновница пыталась выйти на свободу

Осужденная по делу о пожаре в «Зимней вишне» экс-глава инспекции Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова ходатайствовала об освобождении от наказания в связи с болезнью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Октябрьского райсуда Новосибирска.

Судебное заседание назначено на 28 мая этого года.

Напомним, что в декабре 2021 года суд признал Комкову виновной в получении взятки, злоупотребление полномочиями и отмывание денег и приговорил к 18 годам колонии общего режима и штрафу в размере 80 млн рублей.

