19 мая 2026 9:54

Осужденная после пожара в «Зимней вишне» экс-чиновница пыталась выйти на свободу

Экс-глава инспекции Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова ходатайствовала об освобождении
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Осужденная по делу о пожаре в «Зимней вишне» экс-глава инспекции Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова ходатайствовала об освобождении от наказания в связи с болезнью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Октябрьского райсуда Новосибирска.

Судебное заседание назначено на 28 мая этого года.

Напомним, что в декабре 2021 года суд признал Комкову виновной в получении взятки, злоупотребление полномочиями и отмывание денег и приговорил к 18 годам колонии общего режима и штрафу в размере 80 млн рублей.

