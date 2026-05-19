За сутки в Кузбассе произошло 698 нарушений ПДД.

В Кузбассе 18 мая произошло 698 нарушений ПДД. Из них 26 совершили пешеходы, 672 - водители, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кузбассу.

От управления отстранили 29 водителей, которые находились в состоянии опьянения или отказались от медосвидетельствования. Также было выявлено 56 фактов управления транспортным средством без прав, 38 выездов на встречную полосу и 20 случаев нарушения правил перевозки детей.

Сотрудники зафиксировали 37 нарушений правил использования ремня безопасности. Также было выявлено 12 нарушений проезда перекрестков, 17 проездов на запрещающий сигнал светофора и 32 случая непредоставления преимущества пешеходам. Произошло 7 ДТП, в которых 9 человек травмированы.

