Почти 50 тысяч тонн груза собрали волонтеры Новокузнецкого округа для бойцов СВО.

За четыре года волонтеры Новокузнецкого округа собрали почти 50 тысяч тонн груза для бойцов специальной военной операции. Машины с гуманитарным грузом отправляются ежемесячно, в них – тактические носилки, масксети, антидроновые шторы, «сухой душ», нательное белье, ортопедические подушки, лекарства, теплые вещи, предметы личной гигиены, сухпайки и сладости.

Добровольцы собирают одежду и обувь для детей и подростков Курской, Донецкой и Луганской областей. В девяти территориальных отделах и управлений округа действуют добровольческие движения. В них участвуют почти пять тысяч человек, среди которых 300 «серебряных волонтеров».

Местные предприятия активно участвуют в помощи, приобретая квадрокоптеры, тактические прицелы, бензопилы, генераторы. Благодаря им бойцы получают мотоциклы, «УАЗы» с прицепом, пикапы, «Соболи». Всего в зону СВО уже отправлено более 30 технических средств.

