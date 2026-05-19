Жителей Кузбасса приглашают принять участие в родительском онлайн-собрании.

В четверг, 21 мая, министр образования Кузбасса Софья Балакирева проведет родительское онлайн-собрание. Оно будет посвящено поддержке выпускников перед экзаменами и безопасности детей в летний период. Начало в 18.00.

Директор Кузбасского центра информационно-аналитического сопровождения системы образования Ольга Шитова выступит с докладом об особенностях проведения государственной итоговой аттестации в 2026 году.

Педагог-психолог центра «Здоровье и развитие личности» Елена Титова даст советы по психологической поддержке выпускников перед экзаменами.

Ярослав Максимов, заместитель руководителя территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам), объяснит, как обеспечить безопасность детей на воде.

Иван Агарков, заместитель начальника ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области, представит доклад о ДТП с участием несовершеннолетних водителей и мерах по обеспечению безопасности на дорогах.

