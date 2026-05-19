Кузбасс отправил новые партии пшеницы в Казахстан.

Сотрудники Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выдали 24 фитосанитарных сертификата на партии пшеницы из Ленинск-Кузнецкого, Промышленновского и Чебулинского округов. Зерно предназначалось для экспорта в Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Под контролем ведомства погрузили 1676 тонн пшеницы в железнодорожные вагоны. Партии соответствовали карантинным фитосанитарным требованиям Казахстана, что подтвердили лабораторные исследования в Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».

