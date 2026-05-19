Из Кузбасса в Китай экспортирована крупная партия рогов северного оленя

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора проверило новую партию сухих окостенелых рогов северного оленя для отправки из Кузбасса в Китай. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

16,4 тонны продукции прошли проверку на радионуклиды в Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» и были признаны соответствующими ветеринарно-санитарным требованиям Китая. На основании этого ведомство оформило экспортные документы.

Для отправки предприятие подало заявку через систему eCert. Груз будет доставлен железнодорожным контейнером с использованием автомобильного, железнодорожного и морского транспорта. С начала 2026 года из Кузбасса в Китай уже экспортировано порядка 88 тонн этой продукции.

