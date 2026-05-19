В Кузбасс прибыла партия саженцев голубики из Беларуси

Фото: Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проверили партию саженцев голубики, прибывшую в Кузбасс из Беларуси. В партии было 482 саженца, которые сопровождались фитосанитарными сертификатами страны-экспортера. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ведомство провело досмотр, отбор проб и экспертизу продукции, которая относится к категории высокого фитосанитарного риска. Результаты исследований, выполненных ФГБУ «ВНИИЗЖ», показали, что саженцы соответствуют фитосанитарным требованиям России.

Россельхознадзор выдал акты карантинного фитосанитарного контроля, разрешающие использование этой продукции.

