В Кузбассе задержали мужчину, угрожавшего соседу ножом.

В Междуреченске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, угрожавшего соседу ножом. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Утром росгвардейцы прибыли по сигналу о конфликте к общежитию на улице Дзержинского. 47-летний житель рассказал, что его сосед ведет себя агрессивно. Росгвардейцы задержали 48-летнего мужчину с признаками алкогольного опьянения.

По предварительным данным, заявитель сделал замечание соседу, из квартиры которого доносился шум. В ответ нетрезвый мужчина достал кухонный нож и стал угрожать физической расправой. Заявитель обратился за помощью к правоохранителям. Росгвардейцы передали нарушителя полиции для дальнейшего разбирательства.

