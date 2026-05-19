В Кузбассе задержали мужчину за кражу из супермаркета.

В Анжеро-Судженске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который украл кофе из супермаркета и пытался скрыться. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Вечером на улице Матросова росгвардейцы увидели человека, подходящего под описание разыскиваемого. Они остановили мужчину, который был пьян, проверили его личность. Оказалось, что это 58-летний житель, который находится в розыске.

Предварительно установлено, что мужчина спрятал под одеждой несколько упаковок растворимого кофе на сумму около 4000 рублей. Он попытался выйти из магазина без оплаты. Через некоторое время сотрудники супермаркета заметили кражу и сообщили об этом правоохранителям.

Росгвардейцы передали задержанного полицейским для дальнейшего разбирательства.

