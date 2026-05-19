Бастрыкину доложат о нарушении жилищных прав многодетной семьи в Кузбассе.

Многодетная мать из Кузбасса обратилась к председателю СК России Александру Бастрыкину с жалобой на нарушение жилищных прав ее семьи. Она и четверо детей живут в двухкомнатной квартире в доме 1963 года на улице Дзержинского в Калтане. Дом признали аварийным в 2020 году.

Женщине предлагали однокомнатную квартиру, но она отказалась. В прошлом году она согласилась на компенсационную выплату, но деньги до сих пор не перечислили. Обращения в разные органы не помогли.

СУ СК России по Кемеровской области начало проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Кузбассу Бэликто Базарову доложить о ходе проверки и мерах для обеспечения многодетной семьи благоустроенным жильем.

Центральный аппарат СК России контролирует исполнение поручения и ход проверки.

