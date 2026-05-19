Погода в Кузбассе 20 мая 2026 года: от -3 до +19 градусов

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 20 мая 2026 года. В этот день будет переменная облачность, ночью местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем местами кратковременные дожди. Об этом сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

Температура воздуха ночью составит 0…+5 градусов, местами заморозки до -3 градусов. Днем ожидается +14…+19 градусов. Ветер обещают юго-западный, ночью 2-7 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

Погода в Кемерове 20 мая 2026 года

В среду, 20 мая 2026 года, в Кемерове будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь.

Температура воздуха ночью в Кемерове составит +1…+3 градуса, на почве местами заморозки до -2 градусов. Днем будет +15…+17 градусов. Ветер обещают юго-западный, ночью 2–7 метров в секунду, днем 5–10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

Погода в Новокузнецке 20 мая 2026 года

В среду, 20 мая 2026 года, погода в Новокузнецке будет облачная, без осадков. Температура воздуха ночью покажет до +10 градусов. Днем ожидается до +18 градусов. Ветер обещают юго-западный, 5 метров в секунду.

