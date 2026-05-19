Сбер открыл обновленный офис в жилом районе Кедровка в Кемерово

Обновленный офис Сбера открылся в жилом районе Кедровка в Кемерово на ул. Стахановская, д.23 Б. Большинство услуг теперь здесь можно получить в любой удобной локации офиса. Помещение стало более открытым и комфортным для посетителей.

Клиентам теперь доступны как классические финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы, а также продукты компаний-партнеров банка. Здесь можно установить или обновить мобильное приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, получить справку для предоставления в госорганы, оформить сим-карту с выгодными тарифами, подключить сервисы для самозанятых, проконсультироваться по вопросам ЖКХ и многое другое.

В зоне SberDevices предлагаются умные устройства – музыкальные колонки SberBoom, SberBoom Mini, SberBoom Home умные ТВ-приставки SberBox и др.

Пока родители совершают банковские операции их детям тоже будет, чем заняться в офисе. Юным посетителям точно понравится интерактивная игровая зона где изображены яркие стилизованные образы Сберкота и СберКуси.

Оформление офиса выполнено в тематике горнодобывающей промышленности. Акцентная стена оформлена в виде световой конструкции с изображением карьерной техники.

Валерий Белозеров, управляющий Кемеровским отделением Сбера:

«История развития жилого района Кедровка неразрывно связана с запуском в 1950-х годах угольного разреза «Кедровский». В Сбере, который в 2026 году отмечает свою 185-ю годовщину, всегда внимательно и бережно относились к историческим ценностям, которые формируют местные традиции и культуру. Именно поэтому в новом офисе мы постарались создать не только комфортные, современные рабочие места, где любой желающий может приобрести наши инновационные цифровые устройства, но и гармонично внести в оформление историю района, объединить традиции и прогресс».

